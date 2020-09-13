Григорчук рассказал, как восприняли его приход футболисты солигорского Шахтера
Украинский наставник белорусского клуба озвучил философию, которую будет прививать своей новой команде.
"Мы не должны подстраиваться под соперника. Наша главная задача – играть в свой футбол. Играть так, как мы хотим. Нужно, чтобы мы научились тому, что мы ведем игру и управляем игрой. И нам в принципе не нужно думать о сопернике.
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Что-то из этого удалось (в победном матче против Витебска – Футбол 24), над некоторыми вещами, конечно, нужно еще работать. Понимаем, что еще нужно многому учиться, но очень хорошо учиться, когда ты выигрываешь.
Как восприняла команда мой приход? Я вообще к Беларуси очень хорошо отношусь, потому что у меня раньше был ряд футбольных событий удачных и есть от этого какой-то позитив. С ребятами мы уже поработали немало дней и, конечно, мы знакомы. И я могу лишь сказать слова благодарности, что все профессионально. Мы продуктивно поработали. Ребята очень старательные, они способны учиться и мотивированы на то, чтобы учиться и прогрессировать. Это то, что нам очень нужно сейчас", – цитирует Григорчука официальный сайт Шахтера.
Напомним, Григорчук возглавил белорусский клуб в начале сентября – 55-летний специалист сменил на тренерском мостике другого украинца Юрия Вернидуба.