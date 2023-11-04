Григорчук против Максимова и дуэль Шахтера и Полесья – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 15-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения относительно проведения очередного тура в элитном дивизионе.
Матчи 15-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 24 по 27 ноября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Изюминкой тура станет дуэль между претендентами на медали –Шахтером и Полесьем, а также противостояние между командами Романа Григорчука и Юрия Максимова. Дата матча Колос – Заря будет определена дополнительно.
24 ноября (пятница)
Шахтер – Полесье – 19:00
25 ноября (суббота)
Минай – Кривбасс – 13:00
Верес – Металлист 1925 – 15:00
Ворскла – ЛНЗ – 17:00
26 ноября (воскресенье)
Александрия – Оболонь – 15:00
Динамо – Рух – 17:00
27 ноября (понедельник)
СК Днепр-1 – Черноморец – 17:00
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