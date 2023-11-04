Украинская Премьер-лига приняла важные решения относительно проведения очередного тура в элитном дивизионе.

Матчи 15-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 24 по 27 ноября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Изюминкой тура станет дуэль между претендентами на медали –Шахтером и Полесьем, а также противостояние между командами Романа Григорчука и Юрия Максимова. Дата матча Колос – Заря будет определена дополнительно.

24 ноября (пятница)

Шахтер – Полесье – 19:00

25 ноября (суббота)

Минай – Кривбасс – 13:00

Верес – Металлист 1925 – 15:00

Ворскла – ЛНЗ – 17:00

26 ноября (воскресенье)

Александрия – Оболонь – 15:00

Динамо – Рух – 17:00

27 ноября (понедельник)

СК Днепр-1 – Черноморец – 17:00

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