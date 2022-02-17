"Я просто люблю Черноморец, очень уважаю всех людей, с кем работал, всех руководителей. О материальных вещах не хочу говорить.

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Преобладает все то, что мы с этими людьми работали и сделали такое большое дело. Здесь я ни о чем больше не хотел бы говорить. Я бы хотел только говорить людям "спасибо", слова уважения и ни о чем другом. Бывало ли, что долг отдавали недвижимостью? Было такое, конечно", – резюмировал Григорчук в интервью BurBuzz.

Напомним, зимой именитый специалист снова согласился возглавить Черноморец. 8 лет назад Григорчук выводил "моряков" в плей-офф Лиги Европы.

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