"Я очень рад, что вернулся в дорогой для меня Черноморец, в прекрасную Одессу к любимым и невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.

Григорчук официально возглавил Черноморец, а клуб получил нового инвестора

А пока хочу поздравить всю большую семью Черноморца с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и доброй судьбы. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было больше положительных эмоций", – цитирует Григорчука официальный сайт "моряков" .

Напомним, Роман уже возглавлял одесситов в течение 2010-2014 годов, а сегодня, 30 декабря, подписал с ними контракт на 3 года. Сейчас Черноморец размещается на 13 строчке турнирной таблицы УПЛ.