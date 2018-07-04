Григорчук прокомментировал трансферы Рукавины и Ричарда Алмейды

Главный тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал подписание двух игроков перед стартом еврокубков.

"Когда я только принял Астану и проанализировал состав, с которым предстояло решать поставленные задачи, было несколько тревожно, и я понимал, что команде требуется усиление. В лице Рукавины и Алмейды клуб получил не только сильных футболистов, это игроки, подписание которых подчеркивает селекционный уровень клуба.

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Я представляю, какую работу проделал президент нашего клуба Саян Хамитжанов, чтобы убедить этих парней перейти в Астану. Это и постоянные аргументы "за" на переговорах, и гибкость, и умение расположить к себе представителей игрока. Я знаю, что у Астаны были серьезные конкуренты, претендующие на этих футболистов, но столичному клубу удалось-таки подписать этих ребят.

Алмейду я прекрасно знаю по его выступлению за Карабах – на протяжении длительного времени натурализованный бразилец был одним из лидеров клуба и был заигран за Национальную сборную Азербайджана.

Рукавина не нуждается в представлении – это игрок основного состава сборной Сербии – команды-участницы Чемпионата Мира-2018. Антонио прошел серьезную школу немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги. Очень рад, что обещания укрепить состав перед стартом в еврокубках, президент нашего клуба выполняет в полной мере", – цитирует Григорчука Kazfootball.