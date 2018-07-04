toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Григорчук прокомментировал трансферы Рукавины и Ричарда Алмейды

16:59 7 Читати українською
Григорчук прокомментировал трансферы Рукавины и Ричарда Алмейды
Роман Григорчук / ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал подписание двух игроков перед стартом еврокубков.

"Когда я только принял Астану и проанализировал состав, с которым предстояло решать поставленные задачи, было несколько тревожно, и я понимал, что команде требуется усиление. В лице Рукавины и Алмейды клуб получил не только сильных футболистов, это игроки, подписание которых подчеркивает селекционный уровень клуба.

Григорчук о предстоящих матчах Астаны в Лиге чемпионов: Я ждал этого всю жизнь

Я представляю, какую работу проделал президент нашего клуба Саян Хамитжанов, чтобы убедить этих парней перейти в Астану. Это и постоянные аргументы "за" на переговорах, и гибкость, и умение расположить к себе представителей игрока. Я знаю, что у Астаны были серьезные конкуренты, претендующие на этих футболистов, но столичному клубу удалось-таки подписать этих ребят.

Алмейду я прекрасно знаю по его выступлению за Карабах – на протяжении длительного времени натурализованный бразилец был одним из лидеров клуба и был заигран за Национальную сборную Азербайджана.

Рукавина не нуждается в представлении – это игрок основного состава сборной Сербии – команды-участницы Чемпионата Мира-2018. Антонио прошел серьезную школу немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги. Очень рад, что обещания укрепить состав перед стартом в еврокубках, президент нашего клуба выполняет в полной мере", – цитирует Григорчука Kazfootball.

Теги
Трансферы Мир Антонио Рукавина Антонио Рукавина Ричард Алмейда Ричард Алмейда Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
59
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук