"За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине.

Григорчук может вернуться в УПЛ – источник назвал клуб, который планирует сенсационную смену тренера

После Нефтчи ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома", – сказал Григорчук в комментарии Українському футболу.

Напомним, накануне СМИ сообщили об интересе к 59-летнему специалисту со стороны черкасского ЛНЗ. Якобы Роман Иосифович должен заменить Андреса Карраско, поскольку руководство "фиолетовых" не устраивает качество игры команды под руководством испанца. Ранее Григорчука также сватали в перволиговую Буковину.

ЛНЗ переиграл Зарю, одержав первую выездную победу в сезоне – черкасцы догнали Карпаты в турнирной таблице