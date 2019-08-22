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Григорчук прокомментировал разгромную победу над БАТЭ в Лиге Европы

22:18 149 Читати українською
Григорчук прокомментировал разгромную победу над БАТЭ в Лиге Европы
Роман Григорчук / Фото ФК Астана

Главный тренер Астаны поделился мнением относительно исхода первого матча против белорусского гранда.

 

"Мы должны идти шаг за шагом. Первый – насладится победой. А дальше подготовка к следующим матчам.

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Нет, расслабленности перед ответной игрой нет. Футболисты на поле сами чувствуют силу соперника. Любой игрок скажет о всей серьезности БАТЭ. Мы будем готовиться, не думая, что выиграли 3:0. У нас много игроков с потенциалом, но насколько он большой – трудно определить. Нужно время.

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Мне сложно оценить результат. Если кто-то сказал бы, что мы выиграем 3:0, я бы просто улыбнулся, подумал, это кто-то шутит. Я много знаю о БАТЭ. Кто-то говорит о том, что БАТЭ уже не тот... Это вы, журналисты, любите говорить, это ваш хлеб", – цитирует Григорчука Sports.kz.

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Теги
Астана - БАТЭ Астана Астана Лига Европы Роман Григорчук Роман Григорчук Украинцы за рубежом
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