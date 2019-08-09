Григорчук прокомментировал разгром Валлетты в Лиге Европы

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился впечатлениями после победы над Валлеттой (5:1) в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы.

"В поединке было то, что и должно быть – сумасшедшая самоотдача, было оказано сильнейшее давление на соперника, максимальные скорости, неплохое исполнение. Думаю, что этот матч можно оценить, как очень хорошую встречу в нашем исполнении.

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Мы не сможем найти правильный ответ на вопрос, предпочтительнее встретится в следующем раунде с БАТЭ или Сараево. Нам нужно смотреть игру, изучать обоих соперников.

Мы понимаем, что обе команды – чемпионы футбольных стран, и обе представляют силу", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

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