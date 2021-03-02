"Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу и завоевание Суперкубка. Было видно, что для многих это важно. Что касается самой игры, если будут вопросы, я отвечу, а пока просто позитив – мы радуемся этому событию. Однако мы понимаем, что это лишь Суперкубок, а у нас еще много задач и целей – идем дальше.

Григорчук принес солигорскому Шахтеру исторический трофей – Дебелко и вратарь не подвели тренера в серии пенальти

Пенальти Гутора – это решение не мое, а ребят. Мы знали, что он способен исполнить. Скажу, что ребята приняли решение в важный момент, и оно себя оправдало. А вообще все красиво получилось – такая изюминка сегодняшнего вечера", – цитирует Григорчука Football.by.

Добавим, что Шахтер является действующим чемпионом Беларуси. "Горняки" начнут новый розыгрыш 13 марта домашним поединком против Минска.

"Найстрашніше – коли у роздягальні літав чайник": Михайло Бурч – про пенальті, фобію Лужного і фантастичного Пятова