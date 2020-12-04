"Победа с Астаной над Манчестер Юнайтед среди побед, которые являются наиболее значимыми. Но, на мой взгляд, лучшая и самая солидная победа – это победа Габалы над французским Лиллем.

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Мы тогда в Баку обыграли французов со счетом 1:0. И, на мой взгляд, это было шикарно, солидно. Это было преимущество над топ-командой. И я эту победу, на данный момент, ставлю на первое место", – сказал Григорчук в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, на прошлой неделе украинский специалист с солигорским Шахтером триумфовал в чемпионате Беларуси, завоевав золото тамошнего первенства. Таким образом, для 55-летнего специалиста это уже третья страна, где он становится чемпионом в статусе главного тренера команды – ранее Григорчук побеждал с Вентспилсом в чемпионате Латвии (2006, 2007, 2008 годы), а также триумфовал в казахском первенстве с Астаной (2019).

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