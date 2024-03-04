"У нас так сложилось, что у нас дисбаланс, мы несбалансированы при комплектации состава. Тем более мы ужасно опоздали с комплектацией. На сборах тренировались 8-9 футболистов, остальные – молодежь. Из-за этого все оно как-то так затормозилось. Сейчас мы немного добрали хоть, Слава Богу, несколько футболистов. Надеемся, что через некоторое время ... Но это некоторое мы должны играть.

Динамо – Черноморец – 1:0 – видео курьезного гола и обзор матча

Некоторое время – после перерыва на матчи сборных? Думаю, да. Люди, которые не играют по 2 месяца – ну попробуйте их вернуть в футбол. У нас пришли футболисты, чья готовность не на высоком уровне. Поэтому выполнять наши требования, играть интенсивно, как бы мы хотели, они не могут. Но это объективно для них, я их совсем не виню. Нам взять футболиста очень непросто. Не буду ничего такого расшифровывать, но нам в нашей ситуации очень тяжело", – поделился Григорчук в комментарии Профутбол Digital.

Добавим, что после возобновления УПЛ Черноморец набрал 1 очко, расписав ничью с Оболонью. Одесситы также минимально проиграли Динамо (0:1).

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