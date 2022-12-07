"Думаю, в этой части сезона у нас было 5-6 матчей, которые были 100% выигрышными для нас. По всем составляющим футбола. Это достаточно сильный удар, но надо справиться и идти дальше.

Рух – Черноморец – 2:2 – видео голов и обзор последнего матча УПЛ в 2022 году

Нельзя сказать, что команда подсела или что-нибудь такое. К сожалению, у нас часто так бывает, когда стратегически все должно складываться по-другому. Первый тайм вообще без вопросов, был под нашим контролем. Второй тайм получился немного другим, хотя и там у нас были моменты, чтобы просто закрыть игру. Я бы не сказал, что мы изменяли свой стиль игры. Но, конечно, где-то в подсознании сидело – 2:0, можно сыграть поаккуратнее. Как правило, это не помогает. Нужно добиваться такого состояния, чтобы дальше контролировать игру, создавать моменты. У нас этого не вышло.

Это не были провальные 45 минут. У нас было достаточно шансов, чтобы забить и довести матч до победы. Допустили ошибки, в результате которых нам забили 2 мяча", – резюмировал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Рух расписал боевую ничью с Черноморцем – львовяне оформили камбек с 0:2 и завершили год вне зоны вылета