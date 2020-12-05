"Когда шел в Шахтер, у нас был разговор с Юрием Николаевичем. И когда закончился сезон, в котором Шахтер одержал победу, мы тоже разговаривали.

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У нас все в порядке. Для меня важно сказать то, что необходимо Юрию Николаевичу и услышать от него какие-то слова. У нас все нормально, все правильно. В прессе я стараюсь об этом не так много говорить, и раскрывать, о чем мы говорили и так далее. Но, поверьте, у нас все в порядке.

Позвонили ли мы друг другу? Да, конечно. Мы друг друга поздравили. И нам всегда есть о чем поговорить. А в такой ситуации тем более", – рассказал Григорчук в интервью Sport.ua.

Заметим, солигорский Шахтер стал чемпионом Беларуси в последнем туре, опередив БАТЭ только на один пункт. Роман Григорчук возглавил команду посреди сезона, заменив на тренерском мостике Юрия Вернидуба.

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