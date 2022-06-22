"Я бы поддержал вариант играть в Польше, потому что это было бы лучше для футбола в целом. Тогда все команды смогли бы сохранить легионеров. Сохранился бы и достаточно высокий уровень чемпионата. Если такой возможности не будет и клубы будут играть в Украине, то почти все команды потеряют легионеров. В таком случае уровень чемпионата снизится.

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С другой стороны, играть в Украине в условиях войны – это очень серьезный, позитивный, героический и патриотический шаг в поддержку нашей прекрасной нации и наших военных. Мне это нравится. Такой вариант имеет место в нашей ситуации", – поделился Григорчук в комментарии Футбол News.

Добавим, что руководство УПЛ склоняется к проведению чемпионата на территории Украины, проводя его в трёх городах. Команды будут поделены по географическому принципу.

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