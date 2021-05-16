В 9-м туре чемпионата Беларуси солигорский Шахтер Романа Горигорчука на выезде не без проблем одолел гродненский Неман (2:1) и вписал свое имя в историю местного футбола.

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Пропустив первыми уже в начале матча, "горняки" еще до перерыва сумели сравнять, после того, как хозяева не смогли реализовать пенальти. Во втором тайме свой шанс с одиннадцатиметрового солигорцы оформили в гол и одержали волевую победу.

Она стала для Шахтера девятой подряд в чемпионате – команда Григорчука, таким образом, установила рекорд футбольной Беларуси по количеству побед на старте сезона.

Ранее самая длинная победная серия со старта чемпионата составляла восемь матчей и лишь три команды смогли оформить такое достижение – Динамо Минск в 1995 году, МПКЦ в 1996-м и БАТЭ в 2018-м.

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