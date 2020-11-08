"Воспринимаем результат таким, какой он есть. Понимаем, что по такой игре он мог быть разный. Похвалил свою команду, своих ребят и в перерыве, даже когда мы горели 0:1, и после игры. Потому что за стараниям, по самоотдаче, по желанию победить – это был очень хороший уровень, было то, что нужно. И я бы хотел, чтобы вот так было всегда. Может, и еще лучше.

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В двух играх, которые у нас остались, ждем только победы. Мы понимаем, что нам нужно самим, прежде всего, выиграть. И мы понимаем, чтобы стать чемпионами, нам нужно, чтобы наш соперник потерял очки. Нам нужно выиграть две игры.

Но, чтобы выиграть две, нужно выиграть первую. И ни о чем другом думать нам нельзя. Есть возможность сейчас, ребята поедут в сборную, дай бог, чтобы все здоровыми вернулись. И после этого нам нужно хорошо подойти к следующей игре, ее нужно выиграть. А дальше будем смотреть", – сказал Роман Григорчук пресс-службе Шахтера С.

Заметим, вчера, 7 ноября, "горняки" расписали ничью с БАТЭ, который с 54 очками остался первым. Солигорский Шахтер идет вторым с 53 пунктами. До завершения чемпионата осталось лишь 2 тура.

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