Главный тренер Черноморца Роман Григорчук высказался по поводу целесообразности проведения чемпионата Украины в условиях войны с российскими захватчиками.

"Дай Бог, чтобы война как можно скорее закончилась. Восстановление, думаю, будет быстрое. Что касается футбола: надо, чтобы в хоть каком-то виде смогли начать сейчас этот чемпионат. Чтобы уберечь футбол.

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Это будет очень важным шагом. Футбол для Украины очень важен. Украина будет расцветать, в футбольном плане тоже", – заявил Григорчук в интервью Профутбол Digital .

Напомним, сезон УПЛ 2021/22 был досрочно завершен из-за полномасштабного вторжения России. Новая кампания должна начаться в конце августа, но место проведения пока неизвестно.