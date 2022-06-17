Григорчук озвучил аргумент, почему чемпионат Украины нужно возобновлять
Главный тренер Черноморца Роман Григорчук высказался по поводу целесообразности проведения чемпионата Украины в условиях войны с российскими захватчиками.
"Дай Бог, чтобы война как можно скорее закончилась. Восстановление, думаю, будет быстрое. Что касается футбола: надо, чтобы в хоть каком-то виде смогли начать сейчас этот чемпионат. Чтобы уберечь футбол.
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Это будет очень важным шагом. Футбол для Украины очень важен. Украина будет расцветать, в футбольном плане тоже", – заявил Григорчук в интервью Профутбол Digital.
Напомним, сезон УПЛ 2021/22 был досрочно завершен из-за полномасштабного вторжения России. Новая кампания должна начаться в конце августа, но место проведения пока неизвестно.
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