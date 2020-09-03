"За это время, пока я покинул Астану, у меня было очень много разных связей, разговоров на предмет моего дальнейшего трудоустройства. Я никогда такие вещи не афиширую, никогда о таком не говорил. Поэтому вопрос, который вы задаете, я оставлю без комментариев.

Вернидуб оценил Григорчука для солигорского Шахтера

Я для себя решил, что не хочу, чтобы были лишние разговоры, чтобы моя фамилия гуляла. Я хочу, чтобы был во всем порядок. Если произойдет мое подписание с любым клубом, тогда это будет оглашено, это будет точная информация. А все остальное: слухи, информация в СМИ – без комментариев.

Я не в праве обсуждать ситуацию ни в одной из стран, не хочу этого делать. О своей дальнейшей работе я могу сказать, что каждое предложение нужно изучать, нужно анализировать, а только после этого принимать решение. Конечно, я бы хотел работать в Украине. Я хотел бы иметь возможность осуществить свою мечту – поиграть с командой в группе Лиги чемпионов. Поэтому хотел бы попасть в команду с такими амбициями. Если бы это было в Украине – это было бы здорово. А больше мне нечего говорить, потому что я буду повторяться", – цитирует тренера Tribuna.com.

Напомним, Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба стал лидером чемпионата Беларуси, имея в активе 43 очка и опережая БАТЭ по дополнительным показателям. Это не помешало украинскому специалисту уйти с должности.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю