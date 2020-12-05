"Я бы отметил в чемпионате Беларуси ряд положительных моментов. Могу сказать, что чемпионат достаточно добротный. Я считаю, что большой плюс для каждого футболиста и спортсмена со спортивной точки зрения то, что чемпионат не останавливался.

Григорчук: После чемпионства солигорского Шахтера поздравили с Вернидубом друг друга

И в плане системы подготовки футболиста и спортсмена – это очень важное дело. Я думаю, для всех спортсменов, у которых были паузы, это не очень хороший момент для целостной системы подготовки футболиста. Это минус. Хотя нашли выход из этой ситуации.

Но все-таки в спорте очень важна система, чтобы все было последовательно. А, когда есть такие перерывы, это становится для спорта минусом.

А по поводу чемпионат Беларуси, то количество команд здесь наверняка оптимальное. Все команды играют на натуральных полях, искусственных здесь нет. Нет таких дальних перелетов, как, например, в Казахстане или в других крупных странах. Плюсов много в чемпионате, и я бы назвал его добротным", – цитирует Григорчука Sport.ua.

Напомним, на прошлой неделе украинский специалист с солигорским Шахтером торжествовал в чемпионате Беларуси, завоевав золото первенства.

Григорчук сделал Шахтер чемпионом Беларуси с триллером финальных минут, гол Милевского не спас сезон Динамо-Брест