– Сейчас много разговоров о возможном увольнении Александра Шовковского с поста главного тренера киевского Динамо. Как вы считаете, руководству бело-синих стоит идти на такой радикальный шаг?

– Я с огромным уважением отношусь к Динамо – это гранд, авторитетный клуб. Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису по назначению или отставке тренера.

Это не мое дело. Думаю, Динамо и без нас с вами знает, что делать. Они сами примут правильное решение, – резюмировал тренер в комментарии Sport.ua.

Напомним, Динамо сейчас имеет проблемы с выступлениями на евроарене. Киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов, уступив Пафосу по сумме двух матчей, а старт в плей-офф квалификации Лиги Европы также оказался неудачным – команда проиграла первую игру Маккаби Тель-Авив.

