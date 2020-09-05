Шахтер Солигорск назначил Романа Григорчука главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

Вернидуб прокомментировал свой неожиданный уход из солигорского Шахтера

О деталях соглашения о сотрудничестве между сторонами не сообщается. На этом посту Григорчук заменит другого украинского тренера – Юрия Вернидуба, который неожиданно покинул команду. По слухам, у специалиста был конфликт с руководством клуба.

После 22-х туров чемпионата Беларуси солигорский Шахтер возглавляет турнирную таблицу, опережая БАТЭ по дополнительным показателям. Последним клубом Григорчука была Астана, которую он покинул зимой. В Украине специалист известен своей работой в запорожском Металлурге и Черноморце.

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