Григорчук официально покинул Черноморец и нашел новый клуб за рубежом
Уже экс-тренер Черноморца Роман Григорчук возглавил азербайджанский Нефтчи.
Нефтчи на официальном сайте сообщил о назначении Романа Григорчука новым главным тренером команды.
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Контракт со специалистом рассчитан на 2 года, а еще в прошлом сезоне возглавлял Черноморец. Интересно, что одесский клуб не сообщал об уходе главного тренера.
Отметим, что в тренерской карьере Романа Григорчука, кроме Черноморца, было еще шесть клубов – это латвийские Динабурґ и Вентспилс, запорожский Металлург, азербайджанская Габала, казахстанская Астана и солигорский Шахтер.
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