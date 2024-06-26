Нефтчи на официальном сайте сообщил о назначении Романа Григорчука новым главным тренером команды.

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Контракт со специалистом рассчитан на 2 года, а еще в прошлом сезоне возглавлял Черноморец. Интересно, что одесский клуб не сообщал об уходе главного тренера.

Отметим, что в тренерской карьере Романа Григорчука, кроме Черноморца, было еще шесть клубов – это латвийские Динабурґ и Вентспилс, запорожский Металлург, азербайджанская Габала, казахстанская Астана и солигорский Шахтер.

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