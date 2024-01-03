– Анализируя выступление команды в осенней части сезона, вы, наверное, уже знаете ответ на вопрос: сколько очков потеряли из-за судейского фактора?

– Сразу точно не скажешь. Но думаю, это 7-9 очков. Что немало. И если виртуально представить, что они были бы, то Черноморец мог бы быть на другом месте. Но я хотел бы добавить, что есть еще один момент, который можно отнести к негативу. Это то, что мы потеряли очки не только из-за судейства, но и по собственной вине. А это еще 3-4 пункта. Случилось это в матчах, в которых мы допустили серьезные ошибки. Они до сих пор не дают мне покоя, ведь были слишком грубые. Поэтому по двум причинам мы недобрали более десяти пунктов.

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– Как вы думаете, существует ли действенная вакцина против случаев судейских ошибок или откровенного произвола?

– Какую-нибудь одну не назовешь. Думаю, что для улучшения этой ситуации должен сработать целый ряд факторов. Очень надеюсь, что ситуация будет исправлена. Хочется, чтобы у нас в этом был порядок, ведь у украинского футбола большой потенциал. Чтобы там не говорили, но с переменным успехом наш чемпионат все же является серьезным турниром.

Так что очень хочется, чтобы мы все вели речь и анализировали совсем другие вещи, а не обсуждали количество судейских ошибок. Ведь каждый разговор об арбитраже или других негативных моментах не способствует развитию самого футбола. А нам, украинцам, очень важно, чтобы мы развивались, прогрессировали. Верю в то, что в весенней части нынешнего чемпионата будет все на высоком профессиональном уровне – солидно, правильно и справедливо. Дай Бог, чтобы так и произошло, – сказал Григорчук в интервью ua-football.

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