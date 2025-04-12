"Нарушение дисциплины со стороны Макуана? Я не могу комментировать эти слухи, потому что не знаю, о чем вы говорите. Никаких новостей о Бени я не читал. Сигналов от него я не вижу. Да, у него не все складывается так, как мы хотели бы.

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Он долго набирал форму, а потом получил травму и снова пропустил две игры. Он тренировался всего четыре дня и сегодня вышел на поле. Никаких проблем с Макуана нет. Он серьезный футболист и в ближайшее время будет играть на самом высоком уровне. Мы на него рассчитываем", – поделился Григорчук в эфире УПЛ ТВ.

Ранее сообщалось, якобы Макуана нарушает дисциплину, из-за чего наставник ЛНЗ хотел досрочно попрощаться с игроком. Напомним, Бени перешел в черкасскую команду из Полесья на правах аренды до конца сезона 8 марта. С тех пор он провел за "фиолетовых" лишь один матч (против Колоса, выйдя на поле на 2 минуты). Больше не попадал в заявку команды на матчи чемпионата.

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