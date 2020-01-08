Григорчук: Нужен хотя бы один украинский тренер, который бы попал в топ-чемпионат и тогда все будет по-другому

Наставник казахской Астаны Роман Григорчук поделился мыслями о том, готовы ли украинские тренеры работать в топ-чемпионатах и нужно, чтобы этот процесс ускорился.

"Надо быть там, в Европе, чтобы тебя увидели. Считаю, что из чемпионатов Польши, Венгрии, Чехии или Словакии дорога намного короче в топовый чемпионат. Я к такому тоже был бы готов. Потенциально. Украинская тренерская школа является достаточно сильной. Думаю, надо просто прорубить окно кому-то одному. Чтобы хотя бы один человек это сделал...

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Ребров? Думаю, у него дорога сократилась к какому-то топ-чемпионату. Наверное, мы не говорим о топ-команде в этих чемпионатах, но до самого топ-чемпионата сократилась. Ближе, чем из Саудовской Аравии.

Квалификацию украинских тренеров я не ставлю под сомнение. Нужен лишь один человек, который бы прошел такой путь и попал туда. Тогда все будет по-другому", – сказал Григорчук в программе ТаТоТаке.

Напомним, 54-летний украинский тренер имеет неплохой опыт работы с иностранными командами. Кроме Астаны, с которой он в 2019 году стал чемпионом Казахстана, он дважды приводул Габалу к серебряным медалям чемпионата Азербайджана, а также трижды выигрывал чемпионство с латвийским Вентспилсом. Еще одну латвийскую команду – Динабург – Григорчук выводил в финал Кубка страны.

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