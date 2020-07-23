Григорчук не исключает своего возвращения в Черноморец, с которым творил сенсацию в Лиге Европы

"Сколько разговариваем с тренерами, футболистами, мы всегда вспоминаем это время как наше лучшее. Причем все мы, буквально каждый.

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Для каждого из нас это лучшее время в карьере. Конечно, это никогда не забудется, я это очень ценю. Если когда-то, в какое-то время будет возможность работать в Черноморце – это будет просто замечательно", – признался Григорчук в эфире Трендец.

Напомним, украинский специалист возглавлял одесситов с 2010 по 2014 годы. Под его руководством команда сенсационно вышла в плей-офф Лиги Европы 2013/14, где уступила Лиону на стадии 1/16 финала (0:0, 0:1).

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