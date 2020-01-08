Григорчук назвал четверку игроков из УПЛ, которых хотел бы видеть в своей команде

Главный тренер казахской Астаны Роман Григорчук определил лучших футболистов чемпионата Украины, с которыми хотел бы поработать.

"Кого из УПЛ хотел бы видеть в своей команде? Ну ясно, что Степаненко. Цыганков мне очень нравится. И, я думаю, что Миколенко. А еще Кривцова. Я думаю, что он очень сильно прибавил за последнее время", – рассказал Григорчук в интервью программе ТаТоТаке.

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Напомним, 54-летний украинский специалист возглавил Астану 1 июня 2018 года. В 2019 году Григорчук вместе с Астаной стал чемпионом Казахстана, а также принял участие в групповом раунде Лиги Европы и даже сумел обыграть Манчестер Юнайтед (к слову, эта победа была первой и единственной для казахской команды в еврокубковом турнире).

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