"Плохо то, что не удалось выиграть. Однако мы играли против сильной команды. В ее составе отличные, сильные футболисты. Это одна из самых быстрых команд в нашей лиге. С ними непросто. Такую команду как Заря очень нелегко обыграть.

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Возможно, было больше наших попыток играть левым флангом, но не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Мы играем по ситуации, в зависимости от того, как играет соперник. Надо искать пробелы в обороне и этим пользоваться.

Надо признать, что у наших ворот создавалось больше моментов. Заря имела голевые возможности, когда Варакута выручал", – сказал Григорчук в комментарии УПЛ-ТБ.

Напомним, ничья принесла Черноморцу 16 очков и опустила на третью строчку турнирной таблицы УПЛ, Заря с 6-ю баллами четырнадцатая.

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