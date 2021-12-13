Роман Григорчук не скрывает, что у него есть варианты для возобновления тренерской карьеры.

– Черноморец? Как говорится, дыма без огня не бывает. Но более конкретно я сейчас вам не могу сказать.

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– То есть факт переговоров все-таки есть?

– Знаете, я и так сказал больше, чем хотел. Здесь лучше дождаться конкретики.

– Вы сейчас в Украине?

– Да, я живу в Одессе, хожу на футбол, – сказал Григорчук в комментарии Tribuna.

Напомним, с 2015 года тренер работал за границей – Габала, Астана и Шахтер Солигорск. В 2019-м стал чемпионом Казахстана, а год назад завоевал золотые медали белорусского первенства. Недавно Григорчука сватали в Кривбасс и Колос, но эти клубы выбрали других тренеров. Специалист успел поработать в Черноморце с 2010 по 2014 годы и выводил одесситов в групповой этап Лиги Европы 2013/14.

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