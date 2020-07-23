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Григорчук надеется возглавить клуб, который будет играть в Лиге чемпионов

08:26 - Читати українською
Григорчук надеется возглавить клуб, который будет играть в Лиге чемпионов
Роман Григорчук / Сайт Астаны

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился амбициями относительно продолжения карьеры.

"Сейчас очень много времени на то, чтобы работать больше головой, все проанализировать и систематизировать, продолжать учиться. Если бы у меня был серьезный вариант с момента ухода из Астаны, то я, конечно, взялся бы за такую работу.

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Но варианты были, скажем так, средние. Поэтому я решил, что буду ждать такой вариант, чтобы осуществить свою мечту – поиграть в группе Лиги чемпионов. Хочется работать в команде, которая поставила серьезные задачи, чтобы она играла в еврокубках обязательно. Этого бы хотелось, я смотрю так на ситуацию и буду ждать", – признался Григорчук в эфире Трендец.

Напомним, 55-летний специалист имеет опыт работы тренером в УПЛ: возглавлял запорожский Металлург и Черноморец. Последними клубами Григорчука были Габала и Астана, которую он покинул в январе этого года.

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Теги
Украинцы за рубежом Лига чемпионов Роман Роман Григорчук
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