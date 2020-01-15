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Григорчук может стать главным тренером сборной Азербайджана

15 января 22:08 186 Читати українською
Григорчук может стать главным тренером сборной Азербайджана
Роман Григорчук / Сайт Астаны

Роман Григорчук не планирует долго сидеть без работы после ухода из Астаны.

Украинский специалист может возглавить сборную Азербайджана, утверждает Динамомания.

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Тамошняя Федерация футбола уже начала переговоры с Григорчуком и надеется, что именно он станет новым тренером команды. Предыдущим наставником азербайджанцев был Никола Юрчевич. Хорвата уволили в декабре 2019 года из-за провала в отборе на Евро-2020 – всего одно очко в 8 матчах и закономерная последняя строчка группы Е.

Напомним, Григорчук уже имел опыт работы в азербайджанском футболе. С 2014 по 2018 годы он возглавлял Габалу, с которой завоевал серебряные и золотые медали чемпионата страны.

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Источник: тренерм
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