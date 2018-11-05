Григорчук может окончательно покинуть Астану – украинца зовут решить грандиозный кризис Леха Костевича

Украинский наставник Роман Григорчук может оказаться в команде, где играет его земляк Владимир Костевич. Лех уволил главного тренера и теперь ищет серьезную замену.

Еще в мае один из топовых по меркам Польши клубов представил нового руководителя. Иван Джурджевич должен был стать тренером на годы, но что-то пошло не так. Позорный вылет из Кубка Польши, когда фанаты заставили Костевич и Ко снимать футболки Леха - мол, "вы не заслуживаете чести их носить". Поражение за поражением в Экстраклассе привели к увольнению клубной легенды. Всего спустя 5 месяцев после амбициозных заявлений о полном доверии к сербскому наставнику, который "готовился к этому вызову годами". И вот теперь новый зарубежный претендент. Украинец, который ранее играл в чемпионате Польши и знает местные реалии - рапортуют польские СМИ.

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Экс-наставник Черноморца и Габалы формально остается главным тренером другого клуба. Однако на самом деле роман Григорчука с казахским чемпионом длился не очень долго. Наш специалист "временно покинул" клуб при загадочных обстоятельствах и до сих пор не взялся за работу с командой. Еще после сентябрьской встречи с Динамо в Лиге Европы президент Астаны уверял, что вот-вот украинец вернется на тренерский мостик.

В свою очередь клуб уже успел снова стать чемпионом Казахстана, а воз и ныне там. Как пишет польский журналист Камил Рогульски, Григорчук не дает садиться себе на голову, поэтому и покинул Астану. Сейчас юристы работают над тем, чтобы разорвать контракт по соглашению сторон.

Twarda, wschodnia szkoła trenerki. Hryhorczuk nie daje sobie wejść na łeb, dlatego naprawdę wykurwił z Kazachstanu. Mój szacunek za zbudowanie konkurencyjnej w Europie drużyny z II ligowego jeszcze za jego kadencji Czornomorca. Qabali nie śledziłem, ale tam zrobił dobry wynik. — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) 4 листопада 2018 р.

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Ситуацию неожиданно может решить очередная тренерская отставка в команде Костевича. За 7 лет нынешнего нетерпеливого руководства Лех ждет прихода уже 7-го тренера. Познанский клуб не планировал столь быстрого увольнения Джурджевича и не подготовил аварийного плана Б. В спешке обратились к экс-тренеру сборной Польши Адаму Навалке, но тот после ЧМ-2018 последовательно отказывает клубам из родного чемпионата и ведет переговоры с командами китайской Суперлиги.

Григорчук может решить проблемы Леха, который после двух подряд поражений опустился на 7-е место и рискует покинуть чемпионскую группу, если так пойдет дальше. К тому же, 53-летний тренер играл в Польше за Петрохемия Плоцк, проведя в 1995-м 14 матчей в Экстраклассе.

Если у украинца получится мирно разойтись с Астаной, его ждет новый тяжелый вызов. Но разве в Вентспилсе, Черноморце и Габале было легче? А во всех этих командах он достигал успехов (то чемпионство, то финал Кубка, то выход в групповой этап и плей-офф Лиги Европы).