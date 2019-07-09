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Григорчук: Мне кажется, Вернидуб и сам не знает, что может возглавить Астану

12:04 189 Читати українською
Григорчук: Мне кажется, Вернидуб и сам не знает, что может возглавить Астану
Роман Григорчук / фото: ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал слухи о том, что Юрий Вернидуб может заменить его на посту наставника казахского клуба.

 

"Вернидуб – мой хороший друг. Я его хорошо знаю. Мне кажется, что он сам не знает о том, что его могут назначить на пост главного тренера Астаны.

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Готов ли я уйти в отставку, если команда потерпит неудачу в предстоящих матчах против ЧФР Клуж? В нашей жизни все возможно. Мы ко всему должны быть готовы. Все мои мысли должны быть направлены на то, чтобы хорошо подготовиться к матчам", – передает слова Григорчука Sports.kz.

Отметим, что разговоры о Вернидуба в СМИ появились после серии неудачных матчей Астаны в казахской Премьер-лиге.

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Теги
Мир Астана Астана Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Роман Григорчук Роман Григорчук Астана - ЧФР Клуж
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