Григорчук: Имеем право рассчитывать на хороший результат

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился ожиданиями накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"Наша надежда связана с тем, что прошла неделя после той игры. И в нашей ситуации – это очень важное время, потому что мы обновили команду, и не все футболисты готовы к играм так, как нужно. Поэтому я верю, что мы будем сильнее, чем мы были в первой игре, и наша игра должна быть лучше, она должна быть более качественной, более агрессивной и быстрой.

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В первом матче мы проиграли, потому что нам не повезло. Почти каждая победа – это качественная игра и благоприятные обстоятельства. В предыдущем матче у нас с этим не получилось, но это не единственная причина, потому что мы допустили ошибки, за которые соперник нас наказал. Конечно, у нас тоже были моменты, когда мы могли забить, но не стал бы заострять разговор на везении.

Но я уверен в том, что мы способны сыграть сильнее, чем мы сыграли дома. И при этом условии, мы вправе рассчитывать на хороший результат", – цитирует Грирогчука официальный сайт Астаны.

Матч Динамо З – Астана состоится сегодня, начало в 21:00. Первый матч завершился поражением команды украинского специалиста со счетом 2:0.