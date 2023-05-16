Романа Григорчука признали лучшим тренером, а хавбека Александра Демченко лучшим игроком 26 тура, сообщает пресс-служба УПЛ.

Исторический антирекорд Шовковского в видеообзоре поединка Динамо – Черноморец – 2:3

Григорчук нанес первое поражение Александру Шовковскому, который до этого имел 3 победы во главе Динамо. Главным кузнецом этого успеха на поле стал именно Демченко. 27-летний полузащитник Черноморца отгрузил гранду 2 гола, в том числе победный.

Добавим, что в следующем туре "моряки" играют против прямого конкурента за выживание - Миная (20 мая).

Динамо драматично проиграло Черноморцу в свой день рождения – Григорчук нанес Шовковскому первое поражение в УПЛ