Григорчук готов вернуться в УПЛ – тренер рассказал, какие клубы ему импонируют

Известный украинский тренер Роман Григорчук не скрывает своего желания продолжить карьеру в УПЛ.

"Да, конечно, я готов к работе в Украине. Но только в команде, которая имеет амбициозные планы, стремится играть в еврокубках. Я хотел бы осуществить свою мечту: выйти со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов.

УПЛ не имеет серьезных различий с лигами Казахстана и Азербайджана, – Григорчук

Футбольная жизнь имеет смысл, когда она полноценная. Если ты можешь реализоваться и достигать таких побед, которые запоминаются на всю жизнь", – цитирует украинского специалиста Gazeta.ua.

Григорчук уже имеет опыт работы тренером в УПЛ, наставник возглавлял запорожский Металруг и Черноморец. Последние 5 лет специалист провел в лигах Азербайджана и Казахстана, возглавляя Габалу и Астану соответственно.

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