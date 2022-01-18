Одесский клуб приступил к активной подготовке к весенней части чемпионата Украины.

Товарищеские матчи

Черноморец – Лехия – 2:0

Голы: Юсов, 71, Вечиберадзе, 97

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Роман Григорчук впервые вывел на матч одесскую команду после своего возвращения. Черноморец начал зимний сбор уверенной победой над Лехией из Гданьска, которая в чемпионате Польши идет среди лидеров.

Команды провели четыре тайма по 30 минут, поэтому тренеры имели возможность проверить многих футболистов. Победу Черноморцу принесли голы Дмитрия Юсова (замкнул навес с правого фланга) и Беки Вечиберадзе (завершил контратаку команды).

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