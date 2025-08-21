– Динамо не прошло Пафос в ЛЧ, но киприоты не такие простые, как казалось. Они спокойно играли и против Динамо, и против Црвены Звезды.

– Лига чемпионов – особенный турнир, там играют чемпионы. В любой стране чемпион – это сильная единица. Это команды, которые способны добиваться солидных результатов.

Я думаю, что любой чемпион страны он сильный. Мы должны это понимать и мы видим, что это действительно так! Я согласен с вами, Пафос – команда добротная.

Потенциал для того, чтобы обыгрывать и проходить Маккаби у Динамо есть. На мой взгляд, Шовковскому стоит сделать ряд коррективов – мне чего-то не хватает. Хотелось, чтобы Динамо было более успешным в плане тактики и громким в плане соперника, но я понимаю, что у Динамо есть все шансы пройти Маккаби, – рассказал Роман Григорчук в интервью для Sport.ua.

Напомним, что Динамо встретится с Маккаби Тель-Авив уже сегодня, 21 августа, в 21:00.

