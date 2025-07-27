"Мы понимаем, что произошла смена тренера, некоторые ключевые игроки перешли в другие команды... Из того, что я видел, скажу, что Александрия могла рассчитывать на более удачный результат. Думаю, что даже после такого счета они могут побороться за проход в следующую стадию.

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Александрия системно подходит к подготовке. Мы это видели и на примере предыдущего тренера. У руководства есть терпение! Клуб развивается и, как следствие, команда добилась результата, который для них является историческим.

Надо бороться! В любом случае, сделан только первый шаг, а второй шаг – это повторная игра. Исходя из анализа первой игры, я скажу, что у Александрии есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше", – сказал Григорчук в комментарии Sport.ua.

Напомним, в первом матче Александрия уступила Партизану со счетом 0:2. Ответный матч состоится в четверг, 31 июля, в 22:00.

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