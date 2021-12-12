Экс-тренер Черноморца, запорожского Металлурга и ряда других команд Роман Григорчук может снова возглавить одесский клуб.

Специалист уже начал договариваться с руководством Черноморца о сотрудничестве, а переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Tribuna.

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Приход Григорчука связывают со сменой владельцев одесситов, которые планируют провести серьезные изменения в клубе, в частности отойти от "динамовского" вектора. В данный момент команду возглавляет экс-тренер динамовской молодежки Юрий Мороз, а за Черноморец играет немалое количество арендованных игроков из Динамо.

Напомним, с 2015 года тренер работал за границей – Габала, Астана и Шахтер Солигорск. В 2019-м стал чемпионом Казахстана, а год назад получил золотые медали белорусского первенства. Недавно Григорчука сватали в Кривбасс и Колос, но эти клубы выбрали других тренеров. Также Роман успел поработать в Черноморце с 2010 по 2014 годы и выводил одесситов в групповой этап Лиги Европы 2013/14.

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