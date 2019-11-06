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Григорчук: Астана выполнила все задачи на сезон, несмотря на нехватку футболистов

18:46 48 Читати українською
Григорчук: Астана выполнила все задачи на сезон, несмотря на нехватку футболистов
Роман Григорчук / ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук заявил, что его подопечные выполнили все задачи, которые руководство клуба ставило перед ними в начале сезона.

"Мы выиграли Суперкубок, чемпионат и вышли в групповой этап Лиги Европы – мы выполнили все поставленные задачи. Но нельзя сказать, что у нас нет задач в групповом этапе Лиги Европы. Это интересный и престижный турнир. Это важно для тренера и каждого футболиста.

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В предыдущей игре с АЗ мы были в такой ситуации, когда нам приходилось делать выбор. Мы хотим везде быть в порядке, но для этого мало хотеть. Нужно делать. А это нужно делать в начале чемпионата. Для этого команда должна быть укомплектована как следует, не 13-14 человек, а 18 и плюс несколько молодых. И эта комплектация должна быть в декабре, на зимних сборах. И тогда у команды будет больше шансов попадать в группу и выходить из группы", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

Напомним, в минувшее воскресенье Астана оформила очередную победу в чемпионате Казахстана. Также подопечные Григорчука продолжают выступления в Лиге Европы, где после трех туров не набрали очков в группе с АЗ, Партизаном и Манчестер Юнайтед.

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