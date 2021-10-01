"В моем понимании таких новостей ничего не изменилось, потому что не хочу, чтобы появлялись новые слухи. Как говорится, без комментариев. На такие вопросы легче отвечать, когда есть конкретика. Поэтому добавить нечего.

Григорчук может возглавить Кривбасс

Был Черноморец, который был тогда в Первой лиге и мы вместе вышли в высший дивизион. Тогда было понятно и видно, что это был серьезный проект. У руководства клуба были серьезные планы и цели.

Поэтому не важно, это Первая или Вторая лиги. Главное, чтобы это был серьезный проект, чтобы стояла цель добиваться больших побед, участия в еврокубках", – сказал Григорчук в комментарии Meta Ratings.

Напомним, 30 сентября Кривбасс отправил в отставку главного тренера Геннадия Приходько. По информации СМИ, именно Григорчук – главный кандидат на вакантную должность в криворожском клубе.

Металлист деклассировал Кривбасс в битве лидеров Первой лиги, Полесье разгромно уступило Оболони