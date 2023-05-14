"Я очень доволен. Три очка нам очень нужны, потому что мы находимся в сложной ситуации. Мы уже и стратегически немного выше, и психологически нам немного легче.

Исторический антирекорд Шовковского в видеообзоре поединка Динамо – Черноморец – 2:3

Несколько отрезков этой игры – их можно назвать абсолютно идеальными. К сожалению, их было не так много, как бы хотелось, но этому тоже надо порадоваться.

Очень хочется отметить реакцию наших футболистов на второй пропущенный мяч. После 2:2 кто-то мог почувствовать разочарование, но команда отреагировала прекрасно, забив гол. Мы могли как пропустить, так и забить еще.

Мы сделали очень мощный шаг и в прогрессе нашем, и в достижении результатов, и в качестве игры, и в удовольствии для наших болельщиков и бойцов и героев, которые сейчас воюют. Все это для них. Если у меня после матча улыбка на лице, то я очень хотел бы, чтобы и у них она появилась. Я очень надеюсь на это", – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Черноморец после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ девятым, набрав 29 очков. От зоны вылета команду отделяет 5 пунктов.

Динамо драматично проиграло Черноморцу в свой день рождения – Григорчук нанес Шовковскому первое поражение в УПЛ