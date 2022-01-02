"Когда я покидал Черноморец, сказал: "Не прощаюсь, а только говорю до свидания"... Говорил тогда эти слова от всей души, ничего не преувеличивая. К тому времени в стране возникла непростая ситуация, и это стало следствием проблем в Черноморце. Какое-то время было не до футбола, потому я и уехал.

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Слава богу, что сейчас все так случилось, и я вернулся в свой родной клуб. Поверьте, говорю это без всякого преувеличения. Одесса – отличный город, в котором я живу. Здесь настоящая футбольная среда – в этом нет никаких сомнений. Я с нетерпением жду первой игры, когда мы будем на стадионе, на котором будет прекрасная атмосфера", – отметил Григорчук в интервью meta-ratings.

Напомним, Роман уже возглавлял одесситов в течение 2010-2014 годов, а 30 декабря подписал с ними контракт на 3 года. Сейчас Черноморец размещается на 13 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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