Григорчук – о чемпионстве Астаны: Нужно сосредоточиться на Лиге Европы, а выпить шампанского еще успеем

Главный тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал победу над Тоболом (1:0), который позволил его команде победить в чемпионате Казахстана.

"Браво, Астана! Браво каждый, кто участвовал в этом сезоне. Поздравляю весь клуб и всех болельщиков с чемпионством.

Астана под руководством Григорчука досрочно стала чемпионом Казахстана

Мы не покупали никаких напитков перед матчем. У нас так не принято. Мы еще успеем выпить шампанского за чемпионство.

Не будет ли нам трудно в Лиге Европы? Наоборот – должно быть легко. Мы сможем впервые за последнее две игры против АЗ сыграть основной обоймой. Мы хотим в Лиге Европы поправить свое положение, одержать очки. Понимаем, что это нелегко, но постараемся это сделать", – цитирует украинского специалиста официальный сайт Астаны.

Напомним, Астана оформила чемпионство за тур до завершения чемпионата Казахстана. Команда Григорчука опередила Кайрат.

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