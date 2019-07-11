Грицук: Восстановление от травмы проходит быстрее, чем предполагалось

Полузащитник Александрии Василий Грицук рассказал, как проходит реабилитация после операции.

"Я практически полгода проходил различные обследования, и никто, ни в Украине, ни за рубежом, не мог поставить мне диагноз. Наконец, в Италии, где также не смогли разобраться в причинах, мне предложили сделать операцию, и уже во время ее понять в чем дело. Это сработало, и теперь проблем больше нет.

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На восстановление мне отводили три месяца, рекомендовали ходить на костылях, но сейчас я уже себя уверенно чувствую и без них. Рассчитываю полностью восстановиться как можно быстрее. Хочу пожелать команде хорошо подготовиться к сезону и успешно начать выступления в чемпионате Украины и Лиге Европы", – поделился Грицук в комментарии официальному сайту Александрии.

Напомним, весной у Василия случился рецидив травмы, и он выбыл из игры до конца сезона. Несмотря на то, что контракт Грицука с Александрией закончился по окончании сезона-2018/2019, президент клуба Сергей Кузьменко оплатил все расходы на операцию в Италии.

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По словам главного тренера Александрии Владимир Шаран, клуб готов подписать с Грицуком новый контракт, когда он полностью восстановится.