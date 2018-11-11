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Грицук: Александрия своей игрой заслуживает находиться вверху турнирной таблицы

18:36 11 Читати українською
Грицук: Александрия своей игрой заслуживает находиться вверху турнирной таблицы
Василий Грицук / Фото: соцсети

Хавбек Александрии Василий Грицук прокомментировал положительные выступления команды в текущем сезоне.

"Для нашего футбольного клуба это достижение. Думаю, благодаря своей игре и результатам Александрия пока заслуживает быть вверху турнирной таблицы. В каждом поединке мы отдаем все силы для победы.

Арсенал-Киев – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча

У нас сплоченный коллектив, мы не первый год играем вместе, поэтому взаимопонимание находится на хорошем уровне. А качественные точечные вливания, которые происходят во время межсезонья, делают нас только сильнее.

Поединок против Динамо будет показательным. На фоне такого соперника может быть понятно, как Александрии нужно зимой укрепляться", – сказал Грицук порталу Команда 1.

Александрия разгромила Арсенал-Киев и вышла на второе место

Украина15 тур

Арсенал-Киев - Александрия: Суббота 10 ноября 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 3
Александрия
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Теги
Арсенал-Киев - Александрия Василий Грицук Василий Грицук Александрия Александрия
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