Грицук: Александрия своей игрой заслуживает находиться вверху турнирной таблицы

Хавбек Александрии Василий Грицук прокомментировал положительные выступления команды в текущем сезоне.

"Для нашего футбольного клуба это достижение. Думаю, благодаря своей игре и результатам Александрия пока заслуживает быть вверху турнирной таблицы. В каждом поединке мы отдаем все силы для победы.

Арсенал-Киев – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча

У нас сплоченный коллектив, мы не первый год играем вместе, поэтому взаимопонимание находится на хорошем уровне. А качественные точечные вливания, которые происходят во время межсезонья, делают нас только сильнее.

Поединок против Динамо будет показательным. На фоне такого соперника может быть понятно, как Александрии нужно зимой укрепляться", – сказал Грицук порталу Команда 1.

Александрия разгромила Арсенал-Киев и вышла на второе место