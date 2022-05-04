Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок высказался об условиях, в которых национальная команда будет готовиться к поединку со сборной Шотландии.

"Потихоньку втягиваюсь, сейчас по две тренировки у нас. Ждем еще, когда футболисты Динамо приедут и Артем Довбик. Уже будет больше людей, начнутся игровые серии. Набираем кондиции, также к полю нужно немного привыкнуть.

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Условия здесь хорошие, даже шикарные. Грех жаловаться, такова местность, горы. Всё очень нравится. Сегодня хорошая нагрузка была, но Александр Васильевич сказал, что завтра будет еще больше. Нет времени расслабляться, нужно готовиться.

Новости читаю каждый день. К сожалению, ситуация такая у нас в стране. Люди гибнут, очень неприятно это все. Мы будем отдавать все силы, постараемся подготовиться на все 100%, у нас нет иного выхода. Необходимо обязательно проходить Шотландию. Нужно порадовать наших людей, потому что и так негативные эмоции в стране", – рассказал Пихаленок в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Добавим, что поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня, начало встречи – в 21:45. Победитель пары сразится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.

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