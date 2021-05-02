"Одно слово – бред! Такого нет, это все бред. То, что у нас есть нестабильность по ходу сезона – это да. Мы можем одной команде, которая ниже рангом, проиграть, а у лидера выиграть, у того же Шахтера. Тоже себе ставим этот вопрос.

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Не знаю, может, в конце сезона какие-то итоги подведет руководство, тренерский штаб. Еще три игры осталось до конца чемпионата, поэтому посмотрим. Нужно концовку сейчас провести на хорошем уровне и взять максимум очков, а там уже видно будет", – цитирует Гречишкина Брутальный футбол.

К слову, в последнее время в медиа стало больше слухов об уходе Владимира Шарана из Александрии. Сейчас его клуб расположился на 7 строчке УПЛ с 29 зачетными баллами.

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