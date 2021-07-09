Турецкий клуб объявил о приходе хавбека Дмитрия Гречишкина на своем официальном сайте.

Супряга в шаге от прощания с Динамо – клуб Серии А подготовил долгосрочный контракт

Контракт с воспитанником Шахтера рассчитан на 2 года, игрок уже прошел медосмотр. Отметим, что Гречишкин покинул Александрию и перебрался в Турцию на правах свободного агента.

К слову, хавбек начинал свою карьеру в Шахтере, кроме "горняков" успел поиграть за Зарю, Мариуполь, Черноморец, а последним его клубом была Александрия. В прошлом сезоне Гречишкин сыграл 27 матчей, записав в свой актив 2 гола и ассист. Также успел провести 2 поединка в составе сборной Украины.

Пекельна битва за склад Динамо: хто готує "повстання" і вражає на кастингу Луческу, несподівані переможці літніх матчів